Ahora

Isabel Pantoja

Isabel Pantoja ya está en Nueva York para celebrar sus 50 años sobre los escenarios: "Vamos a pasar una noche preciosa"

La artista española ha aterrizado en la Gran Manzana para preparar el esperado concierto con el que conmemorará medio siglo de trayectoria artística el próximo 8 de mayo.

Isabel Pantoja ya está en Nueva York para celebrar sus 50 años sobre los escenarios: "Vamos a pasar una noche preciosa"

"Ha llegado a Nueva York...¿quién? ¿Bad Bunny? ¡No, Isabel Pantoja!", bromea Alfonso Arús en Aruser@s, mientras muestra el mensaje especial que la artista ha enviado a sus seguidores. Y es que la tonadillera ya calienta motores para una de las citas más importantes de su carrera: la celebración de su 50 aniversario en la música.

A través de un vídeo compartido en redes, Isabel Pantoja ha confirmado su llegada a la ciudad y ha expresado su emoción por reencontrarse con su público: "Ya he llegado a Nueva York. Estaré con todos mis fans y con toda mi gente de aquí, cumpliendo un sueño que tengo desde hace tres años. ¡Vamos a pasar una noche preciosa!".

La artista actuará el próximo 8 de mayo en un concierto muy especial con el que repasará los grandes éxitos de toda su trayectoria.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El plan ante la llegada del crucero con hantavirus: atraque el domingo en Tenerife y traslado de los españoles a Madrid el lunes
  2. "Me juego la poca vida que tengo": la última palabra de Ábalos en la que denuncia "juicios paralelos" para "intoxicar"
  3. Un ataque en Ormuz pone aún más en riesgo la paz en Oriente Medio mientras Israel amenaza con reanudar los combates
  4. Mariano enfrenta su quinto intento de desahucio acosado por la Iglesia: "Quieren echarme y ponerla a más de 1.000 euros"
  5. Iñaki Gabilondo se define como "testigo privilegiado" de la historia de España: "Me horroriza que se blanquee la dictadura"
  6. Los 'retrasos' de los incívicos en los aviones: peleas, locuras e incidentes cada tres horas