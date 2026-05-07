Isabel Pantoja ya está en Nueva York para celebrar sus 50 años sobre los escenarios: "Vamos a pasar una noche preciosa"

La artista española ha aterrizado en la Gran Manzana para preparar el esperado concierto con el que conmemorará medio siglo de trayectoria artística el próximo 8 de mayo.

"Ha llegado a Nueva York...¿quién? ¿Bad Bunny? ¡No, Isabel Pantoja!", bromea Alfonso Arús en Aruser@s, mientras muestra el mensaje especial que la artista ha enviado a sus seguidores. Y es que la tonadillera ya calienta motores para una de las citas más importantes de su carrera: la celebración de su 50 aniversario en la música.

A través de un vídeo compartido en redes, Isabel Pantoja ha confirmado su llegada a la ciudad y ha expresado su emoción por reencontrarse con su público: "Ya he llegado a Nueva York. Estaré con todos mis fans y con toda mi gente de aquí, cumpliendo un sueño que tengo desde hace tres años. ¡Vamos a pasar una noche preciosa!".

La artista actuará el próximo 8 de mayo en un concierto muy especial con el que repasará los grandes éxitos de toda su trayectoria.

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