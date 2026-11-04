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Alfonso Arús, al ver a Penélope Cruz en la portada de The New York Times: "Es la cara de la felicidad"

Penélope Cruz protagoniza la nueva portada de The New York Times y confiesa en este vídeo adicta a los conciertos de Bad Bunny: "Cuando dije, 'Acho PR' me puse muy nerviosa porque mis hijos estaban mirando".

Alfonso Arús, al ver a Penélope Cruz en la portada de The New York Times: "Es la cara de la felicidad"

Si en el anterior programa Alfonso Arús hablaba de la portada de Nicole Kidman para Vogue Australia en donde la actriz presumía de abdominales a sus 59 años, ahora el presentador de Aruser@s analiza la portada de Penélope Cruz en The New York Times.

"Sale muy sonriente, con una cara muy alegre como podéis ver", ironiza el presentador de Aruser@s, que bromea sobre que la actriz española "es el rostro de la felicidad". Por su parte, Angie Cárdenas afirma a Alfonso Arús que si hubiera salido de esa forma en el DNI hubiera salido bien. Y es que al presentador le gusta "salir sonriendo".

Por otro lado, Tatiana Arús enseña en el vídeo que hay sobre estas líneas cómo Penélope Cruz se ha confesado adicta a los conciertos de Bad Bunny: "He ido cinco veces a ese concierto, dos en la casita, uno en la derecha, otro en la izquierda, otro desde el centro... ¡al final se pensaban que trabajaba ahí!". Y es que la actriz "quería ir más, y más y más".

Además, Penélope Cruz recuerda el momentazo en el que dijo "Acho PR" en el concierto de Bad Bunny: "Me puse muy nerviosa porque mis hijos estaban mirando y pensé, 'si arruino este momento me echan de casa'". "Es la vez que les he visto más orgullosos", asegura la actriz.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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