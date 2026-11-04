Alfonso Arús, al ver a Penélope Cruz en la portada de The New York Times: "Es la cara de la felicidad"

Penélope Cruz protagoniza la nueva portada de The New York Times y confiesa en este vídeo adicta a los conciertos de Bad Bunny: "Cuando dije, 'Acho PR' me puse muy nerviosa porque mis hijos estaban mirando".

Si en el anterior programa Alfonso Arús hablaba de la portada de Nicole Kidman para Vogue Australia en donde la actriz presumía de abdominales a sus 59 años, ahora el presentador de Aruser@s analiza la portada de Penélope Cruz en The New York Times.

"Sale muy sonriente, con una cara muy alegre como podéis ver", ironiza el presentador de Aruser@s, que bromea sobre que la actriz española "es el rostro de la felicidad". Por su parte, Angie Cárdenas afirma a Alfonso Arús que si hubiera salido de esa forma en el DNI hubiera salido bien. Y es que al presentador le gusta "salir sonriendo".

Por otro lado, Tatiana Arús enseña en el vídeo que hay sobre estas líneas cómo Penélope Cruz se ha confesado adicta a los conciertos de Bad Bunny: "He ido cinco veces a ese concierto, dos en la casita, uno en la derecha, otro en la izquierda, otro desde el centro... ¡al final se pensaban que trabajaba ahí!". Y es que la actriz "quería ir más, y más y más".

Además, Penélope Cruz recuerda el momentazo en el que dijo "Acho PR" en el concierto de Bad Bunny: "Me puse muy nerviosa porque mis hijos estaban mirando y pensé, 'si arruino este momento me echan de casa'". "Es la vez que les he visto más orgullosos", asegura la actriz.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.