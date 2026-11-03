Alfonso Arús, al ver a Nicole Kidman presumiendo de abdominales en la portada de Vogue: "La han cambiado por otra"

"Está muy bien, pero yo sigo sin ver a Nicole Kidman aquí...", afirma Alfonso Arús al ver en este vídeo la nueva portada de Vogue en la que aparece la actriz.

Tatiana Arús enseña la nueva portada protagonizada por Nicole Kidman a los 59 años. La actriz ha posado para la revista Vogue Australia presumiendo de abdominales. "Entre algunas de las confesiones en la revista, dice que se siente con mucha más seguridad que en otros años", destaca Tatiana Arús, que afirma que la australiana "evoluciona muy bien, como el buen vino".

"Evoluciona bien, pero yo sigo sin ver a Nicole Kidman aquí", afirma, pro su lado, Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús responde que "eso ya es otra cosa". "Yo juraría que la han cambiado por otra chica", concluye el presentador.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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