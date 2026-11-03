Salma Hayek se disfrazada de Penélope Cruz por Halloween

Salma Hayek ha sorprendido a todos con su disfraz de Halloween. Y es que la actriz se ha disfrazado de una de sus mejores amigos: la actriz española Penélope Cruz.

Pasado Halloween, Alfonso Arús y Tatiana Arús analizan algunos de los disfraces más destacados. Es el caso del de Salma Hayek, y es que la actriz sorprendió a todos apareciendo disfrazada de su gran amiga, Penélope Cruz. "Me encanta el disfraz", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús afirma que "se parecen bastante".

Por su parte, Christina Aguilera ha organizado una fiesta de Halloween con temática circense en la que acudieron famosas como París Hilton. Por otro lado, Tatiana Arús repasa en este vídeo más disfraces que han elegido las famosas más virales para Halloween. Desde los terroríficos de Georgina Rodríguez o Karol G a la catrina de Aitana.

Eso sí, sin duda, el más sorprendente ha sido el de Heidi Klum, quien, otro año más, ha dejado a todos alucinados. Esta vez, la modelo se ha disfrazado... ¡de su propia mano amputada!

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