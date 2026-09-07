La ovación a Susan Sarandon tras su regreso al cine y otros momentazos del Festival de Venecia

Susan Sarandon ha regresado al mundo del cine a sus 79 años tras haber sido vetada por su apoyo a Palestina. La actriz ha recibido una gran ovación al presentar su película en el Festival de Venecia.

Susan Sarandon ha presentado su nueva película 'The Echo Chamber', en el Festival de Venecia. Y es que la actriz ha regresado al mundo del cine a sus 79 años tras haber sido vetada por su apoyo a Palestina. La actriz ha recibido una gran ovación en el estreno de su película, donde se ha fundido en un abrazo con la actriz Alicia Vikander.

Por su parte, la modelo Irina Shayk ha posado en la alfombra roja con un original vestido negreo con lazos mientras que Ricky Martin lo ha hecho al más puro estilo Brad Pitt. El cantante ha debutado en el Festival con la película, 'Hombre al agua', donde ha sorprendido con un pelo rapado rubio. "La cara es de Brad Pitt", asegura Alfonso Arús al verlo en este vídeo.

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