Alfonso Arús, al ver a Georgina Rodríguez y Antonio Resines promocionar su nuevo programa: "Sufro por él"

Georgina Rodríguez y Antonio Resines protagonizan este vídeo en el que anuncian que presentarán juntos un programa en Prime Vídeo: "¿A quién se le ocurre juntar a una chica de Jaca y a un señor mayor de Torrelavega?".

Georgina Rodríguez ha fichado por Prime Vídeo para presentar un concurso con Antonio Resines. "Antonio, ¿a quién se le ha ocurrido juntarnos para presentar un programa?", pregunta la pareja de Cristiano Ronaldo al actor, que contesta: "Eso digo yo, habrá sido gente muy cachonda porque ¿a quién se le ocurre juntar a una chica de Jaca y a un señor mayor de Torrelavega?". Tras ver el vídeo, Alfonso Arús confiesa que sufre "por Resines": "Aquí estoy sufriendo por Resines, espero que las sesiones sean cortas y rápidas".

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