Un chico afirma que ve a Antonio Resines "como el tío majo de la familia que te prepara lentejas"

El actor se ha enfrentado a las opiniones que tiene la gente sobre él en 'Díselo a la cara'. ¿Cae bien a la gente? Descubre qué ha contado la gente a Isma Juárez en el vídeo principal.

Isma Juárez vuelve con su sección 'Díselo a la cara', el reportero va a poner contra las cuerdas al actor Antonio Resines. Como es habitual, el actor va a escuchar, escondido en una furgoneta, qué opina la gente sobre él. "Es una sección muy dura", señala Resines, antes de entrar en el vehículo, "puede pasar de todo".

La primera que da su opinión sobre el actor es Ana, que considera a Resines "muy simpático". "A nivel artístico le he visto en alguna serie y, últimamente, en algún anuncio de televisión y me río mucho con él", añade. La mujer se dirige al actor para decir que "siga trabajando mucho y alegrando la vida a todo el mundo".

En ese momento, Resines sorprende a Ana que comienza a reirse al verlo. El actor le da dos besos y le dice que está encantado porque ha hablado bien del él. "Me ha gustado mucho que te ha alabado una publicidad", señala Juárez, "esto es increíble".

Juan, por su parte, afirma que Resines no es de sus actores preferidos. "Me gustan otros más, por ejemplo, Santiago Segura", señala. "Eso se lo voy a contar a Santiago", replica Resines, escondido en la furgoneta. El señor afirma que siempre ve a Resines "como triste". En ese momento, el actor sale del vehículo, sorprendiendo al hombre. "Estoy de acuerdo contigo, menos mal que no has dicho que te caigo mal", afirma Resines.

Un chico, por su parte, no sabe quién es el actor. "Me pillas", responde a Isma. El reportero le cuenta que, por ejemplo, era uno de los protagonistas de 'Los Serrano'. Entonces, Juan sí que reconoce al actor, aunque señala que no sabía su nombre. Antes de que el joven se vaya, Resines sale de la furgoneta. "¡Qué fuerte!", dice el chico al verlo. "Pero ¿cómo cojones no me conoces?", le reprocha el actor.

Mario, a diferencia del anterior joven, sí que conoce al actor. "Me cae bien, me gusta como actor, se me viene a la cabeza 'Amanece que no es poco'", indica. Añade, además, que ve a Resines "como el tío majo de la familia que te prepara lentejas".

Cuando el actor sale de la furgoneta, Resines descubre que lo conoce. "¿Tú eres actor?", le pregunta. Este responde que no, pero explica que su familia tiene que ver. "¿Es posible que yo conozca a alguien de tu familia?", pregunta Antonio, y Mario responde de manera afirmativa.

Cuando le dice el nombre de su madre, Resines se da cuenta que es el nieto de Fernando Sánchez Dragó. "Esto es increíble", comenta, alucinado, Isma, "se ha convertido en 'El Diario de Patricia'".

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