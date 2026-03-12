Alfonso Arús, al ver a Conan O'Brien desplegar la alfombra roja de los Premios Oscar: "Está gastada"

Tras analizar el menú que se servirá en los Premios Oscar, Alfonso Arús opina sobre la alfombra roja, que acaba de ser desplegada por el presentador de la gala, Conan O'Brien.

Quedan pocos días para la edición 98 de los Premios Oscar, que, por segundo año consecutivo, cuenta con Conan O'Brien como presentador. El propio O'Brien ha sido el encargado junto al equipo de desplegar la alfombra roja del conocido evento. "Está gastada, usada", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Alba Gutiérrez destaca que se nota que "no es la primera vez que la usan": "Lleva unas cuantas ceremonias".

"Son 274 metros de largo y 10 metros de ancho", explica Tatiana Arús en el vídeo, donde destaca que de cerca "no brilla". Por otro lado, Alfonso Arús afirma que "el hotel donde se dan cita los nominados es decadente". "Sí, es el típico hotel que tiene más años que María Castañas", asegura la colaboradora de Aruser@s.

La comida de los Premios Oscar

Por otro lado, en este vídeoTatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s los detalles del menú que comerán los nominados a los Premios Oscar en la lujosa gala, que se celebrará el próximo domingo 15 de marzo. "De nuevo vuelvo a repetir el mismo chef, Wolfgang Puck, quien ha presentado algunos de los productos", explica Tatiana Arús, que destaca que "va a tener un paté en costra, unos tacos vegetarianos y una mousse de cangrejo".

También habrá ensaladas como la César o la griega y una especie de quiche de pollo. "No es por hacer la pelota a los amigos espectadores, pero entre sus aportaciones y esto, no empieza el partido", destaca Alfonso Arús, que insiste en que la comida que ha visto de la propuesta no le apetece nada: "Esto está reseco y si comes por la vista, la vista me dice que no".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.