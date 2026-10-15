¿Shakira canta con playback? El polémico vídeo viral durante uno de sus conciertos en Madrid

El plató de Aruser@s analiza este polémico vídeo de Shakira en el que "se podría llegar a la conclusión de que hay trozos pregrabados en los conciertos de Shakira".

Alfonso Arús destaca que se ha viralizado un vídeo en el que "se podría llegar a la conclusión de que hay trozos pregrabados en los conciertos de Shakira". "Te confías piensas que está puesto el playback, pero on es así", explica Tatiana Arús en el vídeo principal de esta noticia, donde enseña el polémico momento.

"Ahí es cuando, quizás, el técnico se da cuenta de que le había bajado el micrófono", explica Tatiana Arús, que reflexiona: "Es verdad que las primeras notas no están del todo afinadas, quizás porque no se escuchada demasiado o porque confiaba en el sonido pregrabado". Por su parte, Angie Cárdenas confiesa que ella lo llegó a pensar al ir al concierto: "Yo lo comenté, el sonido es tan sumamente nítido que daba la sensación como si estuviera pregrabado".

Por último, Elena Godessart explica en plató que "los artistas de hoy en día lo llevan casi todo pregrabado o algunas canciones porque son fragmentos tan largos y de tanta exigencia física que no podrían estar a ese nivel". "La oreja de Van Gogh lo lleva todo pregrabado", explica la colaboradora, que destaca que algunos artistas "bailan de una manera que no pueden sostener la respiración".

Una opinión que comparten Alfonso Arús y Angie Cárdenas. "Jennifer Lopez y Shakira entrenan a diario, pero se les podría escuchar un jadeo cuando cantan y bailan, y nunca se escucha".

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