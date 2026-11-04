Un taxista descubre que su mujer le es infiel porque recoge a su amante de un motel en el que ella lo acompañaba

El pobre hombre que protagoniza este vídeo viral recogió con su taxi a un hombre que lo llamó y que iba a pagarle lo que él considera un buen dinero por el trayecto. Pero el señor no iba a viajar solo.

"Este es un caso realmente triste", comenta Alfonso Arús antes de dar paso en Aruser@s al vídeo de un taxista que acaba de descubrir que su mujer es infiel. Al parecer, el conductor fue a recoger a un hombre a un motel bastante apartado, perdido en una carretera, con lo que estaba contento, porque iba a llevarse un buen dinero por esa carrera.

Sin embargo, toda su alegría se fue al traste cuando descubrió que su cliente no iba solo. Su amante era, nada más y nada menos, que la mujer del taxista. "Fue la llamada más triste que tuve", lamenta.

En el plató del programa de laSexta, Angie Cárdenas llega a una conclusión tras escuchar la historia y fijarse en el detalle del dinero que costaba el trayecto: "O sea, que el amante tiene dinero". "Eso es lo peor", comenta ella.

Pero tal y como apunta el presentador del programa de laSexta, el motel no es precisamente el Ritz.

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