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"Hacemos un 'simpa' porque pedimos la cuenta varias veces y...": la nota que unos clientes dejan en un restaurante al irse sin pagar

Alfonso Arús se muestra completamente a favor de los clientes de un restaurante que se han marchado haciendo un 'simpa' porque el camarero no ha acudido a cobrarles tras haberles llamado varias veces.

"Hacemos un 'simpa' porque pedimos la cuenta varias veces y...": la nota que unos clientes dejan en un restaurante al irse sin pagar

La famosa cuenta de X @soycamarero publica en sus redes sociales una fotografía de la nota que dejó un grupo de clientes en la mesa al marcharse sin pagar: "Nos vamos haciendo un 'simpa' porque pedimos la cuenta varias veces y...". En Aruser@s, Alfonso Arús se muestra completamente a favor de esta actitud. "Yo creo que hay que pedir la cuenta una segunda vez, por educación. Pero si a la segunda vez que la pides, pasa un cuarto de hora y no llega, a favor de irse", sentencia. El presentador asegura que tampoco cree que haya que ir a pagar a la barra: "¿Por qué tienes que ir tú detrás? Es que es lo último. Que estén atentos".

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