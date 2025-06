Alfonso Arús, a Sheila Casas tras decir que confía en Escassi: "Pues la pobre María José Suárez se quedó ojiplática"

"Soy celosa si me dan motivos", destaca la hermana de Mario y Óscar Casas, Sheila, que insiste en que tiene confianza ciega en Álvaro Muñoz Escassi porque "es la típica persona que tiene el móvil presente".

Sheila Casas ha contado cómo ha sido el reencuentro con Álvaro Muñoz Escassi tras salir de un concurso de televisión en el que ha estado tres meses. "Yo soy celosa en mi justa medida, si me dan motivos", destaca la hermana de Mario y Óscar Casas, que insiste en que tiene confianza ciega en Escassi porque "es la típica persona que tiene el móvil presente".

Además, Casas explica que tiene 37 años y ya le han sido infiel: "Señores, ya me han sido infiel, por favor, no es un drama". Tras escucharla, Alfonso Arús se acuerda de cómo Escassi le ha sido infiel a antiguas parejas: "La pobre María José Suárez se quedó ojiplática".

Por otro lado, los reporteros preguntan a Sheila Casas por Valeri Cuéllar, examante de Escassi, tras relacionarla también con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Y es que al parecer la propia Valeri asegura ser la "colombiana" que contrataron Ábalos y Koldo en una de sus fiestas a raíz de unas conversaciones privadas que han visto la luz.

"Este tipo de personas, si solo siembras el mal, recibes el mal porque ya es querer hacer daño", afirma Sheila Casas, que destaca que cree que miente mucho. Alfonso Arús destaca que no sabe si Valeri miente o no pero "no sacó el partido que podría haber sacado de su relación con Escassi".