La reacción viral de Óscar Casas al preguntarle por Ana Mena y las relaciones de sus hermanos, Mario y Sheila

Óscar Casas ha respondido divertido tras comparar su portada en la revista 'Men's Health' con la que hizo su hermano Mario Casas en 2011. "Lo de ser más guapo siempre es una coña que tenemos entre él y yo y la prensa parece que también la tiene", explica Óscar Casas.

"Es un poco absurdo el mundo de ser guapo o no, pero es un divertido pique entre hermanos", insiste el actor, que asegura que se llevan muy bien: "Nuestros padres han hecho muy buen trabajo".

Por otro lado, los reporteros le preguntan sobre su relación con Ana Mena, a la vez que recuerda que su hermano Mario Casas tiene nueva novia, la influencer Melyssa Pinto, y su hermana Sheila está saliendo con Álvaro Muñoz Escassi.

"Mucho calor, mucho calor este verano", responde divertido el actor para evitar hablar de dichas relaciones. Por su parte, Alfonso Arús asegura que no ve a Óscar Casas parecido con la portada: "Incluso de cara no le he visto como en la portada, le veo diferente. No se parece en nada".