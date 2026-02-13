Alfonso Arús, al saber qué es lo que hace Pablo Alborán tras un concierto: "¿En qué canción empezará a pensarlo?"

"Lo que más feliz me puede hacer tras un concierto es llegar al hotel y pedir una pizza", asegura Pablo Alborán, que confiesa que esos pequeños lujos le encantan porque es "adicto a la normalidad".

Pablo Alborán confiesa en este vídeo qué es lo primero que hace cuando finaliza sus conciertos. "Lo que más feliz me puede hacer después de acabar un concierto es llegar al hotel y pedir una pizza", asegura el artista, que reflexiona: "¿Sabes lo que es tener una cama que te han hecho en un hotel y comerte una pizza en la cama?".

"Parece una tontería pero esos pequeños lujos y naturales...", destaca Pablo Alborán, que destaca que él es "adicto a la normalidad". Tras escucharle, Alfonso Arús confiesa que le gustaría saber "en qué canción empieza a pensar en la pizza".

Por su parte, Angie Cárdenas destaca que ella no comparte el gusto del cantante "por comerse la pizza en la cama". "Yo tampoco", asegura el presentador de Aruser@s.

