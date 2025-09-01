Ahora
La cara menos glamourosa del festival de Venecia: así achican agua a escobazos en la alfombra roja

"Debe ser complicado ir con el taconcito de aguja"

La lluvia no consiguió empañar el desfile de las estrellas por la alfombra roja de Venecia gracias a que hubo quien se dedicó a achicar el agua... y menos mal que no hubo 'acqua alta'.

Tras hacer un repaso por los mejores looks de las estrellas en la alfombra roja del festival de Venecia, Aruser@s se hace eco también de un momento no tan glamouroso, pero sí igualmente necesario para que este evento internacional brille con luz propia cada año, sin importar si llueve o nieva.

En las imágenes sobre estas líneas somos testigos del instante en el que varios operarios tienen que achicar agua con escobas, barriendo sobre la alfombra, por culpa del aguacero que estaba cayendo.

"Había visto que había algún paraguas, pero no me imaginaba la magnitud de la que había caído", comenta Tatiana Arús en el plató del programa de laSexta. "Me imagino que debe ser algo complicado, viendo la cantidad de agua que están sacando, ir con el taconcito de aguja", reflexiona.

"Y menos mal que no hubo 'acqua alta'", añade Angie Cárdenas haciendo referencia al fenómeno natural que ocurre en la ciudad cuando la marea del Mar Adriático sube por encima de los niveles habituales.

