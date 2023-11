Aruser@s emite las primeras imágenes del rey emérito en este viaje de vuelta a España. El rey Juan Carlos voló a Vitoria para someterse a un chequeo médico que duró alrededor de 5 horas, informa Tatiana Arús en el programa. "Después ya puso rumbo a Sanxenxo, donde se van a disputar esas regatas a lo largo del fin de semana". Allí le estaba esperando su amigo Pedro Campos. El monarca estaba sonriente y saludando a la prensa, como podemos ver en este vídeo.

Alfonso Arús, por su parte, se sorprende de que sean los propios medios de comunicación los que destaquen "la poca expectación" que genera esta nueva visita del rey emérito. "Hace bastantes visitas y guarda un perfil muy bajo. Ahora, es decisión de los medios llevar las cámaras o no llevarlas (...) Ahora han decidido que no es noticia, y es que realmente hay poca noticia", reflexiona el presentador. La teoría de Angie Cárdenas es que precisamente, lo que él quiere es no ser noticia, "poder pasar desapercibido y hacer su vida poco a poco aquí en España".

Sus palabras le recuerdan al conductor del espacio una información que ha leído en La Razón, donde se asegura que en navidades, es probable que escoja Madrid para pasar algunos días. "También indica ese artículo que hay algún amigo íntimo que estaría ya ofreciéndole la posibilidad de alguna vivienda para el futuro, para instalarse ya en Madrid y no tener que dormir en el avión. Como hace ahora, que cuando no es 'bien recibido' en Zarzuela, tiene que dormir en un avión camino a Londres".