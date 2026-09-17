Elena Godessart, sobre las 'red flags' en pareja: "¡Hay personas que cumplen absolutamente todos!"

Sucio, controlador, celoso, infiel, poco atractivo, mentiroso, egoísta, tacaño o aburrido son algunas de las 'red flags' que ponen sobre la mesa los colaboradores de Aruser@s.

Después de hablar de las tres cualidades que debe tener una pareja ideal, Alfonso Arús pone ahora el foco en el otro lado de la balanza: las 'red flags'. El presentador pregunta a los colaboradores qué tres cosas no podrían permitir jamás en su pareja: sucio, controlador, celoso, infiel, poco atractivo, inestable emocionalmente, mentiroso, egoísta, tacaño y aburrido. Una lista que provoca las risas de la mesa.

"Lo peor es que hay gente que cumple absolutamente todos, ¡hay personas así sueltas!", bromea Elena Godessart, a lo que Rocío Cano plantea: "¿Algún ex?". "No voy a decir nada", responde la colaboradora entre risas.

Alfonso Arús decide ir un paso más allá y plantea una nueva cuestión: "¿Qué es peor, un infiel o un tacaño?". "Si es infiel, mientras tú no te enteres, bueno, pero si encima es un tacaño...", apunta Tatiana Arús, que no está dispuesta a tolerar la tacañería y considera que afecta a todos los ámbitos de una relación. "La fidelidad admite muchos campos: a un sentimiento, a unas ideas, al sexo con tu pareja... pero la fidelidad no se circunscribe solamente a un aspecto", explica el presentador.

Puedes ver todo el debate en el vídeo sobre estas líneas.

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