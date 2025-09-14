Ahora

Aruser@s Weekend

Alfonso Arús presenta a la niña macabra que duerme abrazada a un esqueleto y provoca nuestras pesadillas

Ni ositos de peluche ni mantita ni cojín. La niña que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s, también en su versión 'weekend', tiene otras preferencias a la hora de elegir compañía para dormir.

Los dulces sueños de la niña que vemos en este vídeo viral que emite Aruser@s no están vigilados ni acompañados por un osito de peluche, precisamente. Entre escalofríos, Alfonso Arús presenta a su 'muñeco' favorito para dormir.

"Es un pequeño esqueleto", dice Hans Arús con una voz que intenta ser dulce, pero que hace que la escena que se ve en pantalla sea aún más macabra.

Aunque el presentador de Aruser@s Weekend diga que es "adorable", en la mesa hay quien ha dado hasta un respingo. "Ya me está dando yuyu. Yo creo que me voy a soñar esta noche", reconoce Angie Cárdenas.

Y no es la única que piensa así. Más de uno de los presentes en plató asegura que le da muy mal rollito.

