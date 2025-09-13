Ahora

Qué idea

El truco definitivo para que los alimentos no se pudran en la nevera

La sección 'qué idea' de Aruser@s desvela a los tertulianos algunos de los mejores trucos virales de internet. Si quieres conservar los alimentos y que te duren más en la nevera no te pierdas este vídeo.

El truco definitivo para que los alimentos no se pudran en la nevera: un envase de silicona

Alfonso Arús presenta en el plató de Aruser@s un 'trucazo' para que los alimentos no se pudran en la nevera. Un novedoso método para guardar la cómida que ha levantado los tarjetones verdes de todos los colaboradores.

Se trata de unos envases de silicona que ayudan a conservar los alimentos gracias a que se adaptan a la forma del alimento. "En lugar de envasar al vacío, puedes coger esta funda y listo",dice Alfonso Arús, en forma de indirecta a Angie Cárdenas. "Prefiero continuar con mi método", le responde la colaboradora.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el paso a paso para guardar correctamente el producto.

