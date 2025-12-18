Alfonso Arús reacciona a las contraseñas más usadas en España: "No aprendemos, somos vagos"

Cada año se repite el mismo aviso: seguimos utilizando contraseñas demasiado sencillas y fáciles de robar. Y así, España vuelve a suspender en seguridad.

"Cada año nos dicen que suspendemos a la hora de poner las contraseñas por su sencillez, algo que decantará a que nos roben", comenta Alfonso Arús en el programa, sorprendido por la poca evolución de los usuarios en materia de ciberseguridad. "¿Es posible que no aprendamos?", bromea el presentador, mientras presenta el listado de las claves más usadas en España.

Según las empresas de ciberseguridad, entre las contraseñas más repetidas siguen apareciendo combinaciones tan básicas como 12345, 123456, 12345670 o admin, opciones extremadamente fáciles de descifrar. "Fíjate si somos vagos", admite Alfonso.

Alba Sánchez,por su parte, advierte de otro error muy común: "También solemos poner nuestra fecha de nacimiento, nuestro nombre...Usamos la misma contraseña poco original para todo y, si nos hackean, van a acceder a todo nuestro historial". "Acordaros que la contraseña del Louvre era 'Louvre'", comenta entre risas Rocío Cano.

