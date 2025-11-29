Un tiktoker estalla ante la eterna lucha de los padres con las contraseñas: "¿Cómo no os acordáis?"

Christian Rodríguez, un creador de contenido, ironiza sobre la incapacidad de muchos padres para recordar las contraseñas, pese a manejar tareas mucho más complejas en su día a día.

Alfonso Arús muestra en los zascas el último viral del creador de contenido Christian Rodríguez, quien deja bien clara la eterna batalla sin solución que tienen los padres de recordar las contraseñas que ponen en los diferentes dispositivos que usan.

"Habéis criado una familia, hacéis la declaración de la renta desde hace más de 20 años, utilizáis la olla express de casa sin hacerla explotar, cuando entra un bicho a casa lo matáis vosotros, ¿cómo no os acordáis de la contraseña del Gmail?", se pregunta entre risas el tiktoker, desde su canal '@christian11rodriguez'.

"Es una de cal y una de arena", ríe Alfonso Arús, tras escuchar el divertido enfado viral donde Christian "reconoce que son eficaces para algunas cosas", pero "nota que son imposibles para memorizar una clave".

