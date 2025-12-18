Alfonso Arús, tras ver a Alberto y Charlène de Mónaco dar regalos de Navidad a varios niños: "Han trabajado por un día"

"¿Eso cuenta cómo trabajar?", pregunta Alfonso Arús tras ver un vídeo de Alberto y Charlène de Mónaco junto a sus hijos.

La familia real de Mónaco ha repartido regalos a los más pequeños. "Míralos, han trabajado por un día", destaca Alfonso Arús al ver las imágenes, en las que se puede ver cómo Alberto de Mónaco y Charlène dan regalos junto a sus hijos. "¿Eso cuenta cómo trabajar?", pregunta Alfonso Arús, que destaca que el matrimonio "tiene que airearse tras un largo día de duro trabajo".

Por otro lado, hace unas semanas, Charlène de Mónaco entregó a Sira Martínez, amazona e hija de Luis Enrique, el Premio Sócrates. Este galardón premia a la Fundación Xana, creada por su padre en honor a su hija pequeña, fallecida en 2019 por una enfermedad.

