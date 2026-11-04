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Alfonso Arús reacciona a la canción navideña de Thalía: "Esta de momento no me ha entrado"

Thalía ha lanzado 'Regalo perfecto', "una nueva versión del tema de George Michael 'Last Christmas'", que puedes escuchar en este vídeo.

Alfonso Arús reacciona a la canción navideña de Thalía: "Esta de momento no me ha entrado"

Thalía se ha apuntado a darle la bienvenida a la Navidad antes de tiempo y ha lanzado su nuevo tema, 'Regalo perfecto'. Según explica Tatiana Arús en este vídeo de Aruser@s, "es una nueva versión del tema de George Michael 'Last Christmas'".

Por otro lado, la colaboradora de Aruser@s, explica que "también ha lanzado una edición especial", llamada 'Navidad melancólica deluxe'. "Con el nombre yo no estoy del todo de acuerdo porque es un poco dramático para ser navideño", explica Tatiana Arús.

Por su parte, Alfonso Arús destaca que "hay algunas versiones que son temazos". Sin embargo, esta versión, de momento, no le ha "entrado": "Igual es que no lo he escuchado tanto", explica el presentador en el plató, donde Angie Cárdenas pide "que las canciones navideñas sean alegres".

Paulina Rubio y Thalía

Paulina Rubio por fin ha hablado de cómo empezaron sus desavenencias con Thalía. "Su mamá no la dejaba ser mi amiga porque decía que Thalía no podía tener amigas guapas que no la envidiaran", ha asegurado la cantante, que también ha confesado en este vídeo que "tenía mucho que ver con los novios, con besar a todos los del grupo y con tener un novio y besar al otro".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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