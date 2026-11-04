Paulina Rubio confiesa cómo empezaron sus diferencias con Thalía: "Su mamá no le dejaba tener amigas guapas"

"Su mamá no la dejaba ser mi amiga porque decía que Thalía no podía tener amigas guapas que no la envidiaran", explica Paulina Rubio en este vídeo sobre cómo empezó su enemistad con Thalía.

Paulina Rubio por fin ha hablado de cómo empezaron sus desavenencias con Thalía. "Nos íbamos a pelear por eso o por otra razón", ha explicado la artista, que ha admitido que Thalía fue su "amiga durante mucho tiempo".

Sin embargo, la cantante ha desvela que fue la madre de Thalía la que rompió su amistad: "Su mamá no la dejaba ser mi amiga porque decía que Thalía no podía tener amigas guapas que no la envidiaran".

A esto se suma el tema de los hombres. "Tenía mucho que ver con los novios, con besar a todos los del grupo y con tener un novio y besar al otro", ha asegurado Paulina Rubio, que ha destacado que "si lo besas, bésalo y ya está": "Ahora no me vengas a besar al otro".

Tras escucharla, Alfonso Arús reflexiona en el plató de Aruser@s: "Si tienes que apostar como amigo o por Paulina Rubio o por Thalía, es como para cortarse las venas".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.