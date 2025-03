Alfonso Arús, de las palabras de Alejandro Sanz sobre Candela Márquez: "Es un zasca tremendo a anteriores relaciones"

"Cuando Alejandro Sanz dice que Candela Márquez le da tranquilidad y le hace sentir persona... la sensación es que otra, la de las palmeras, no", destaca Alfonso Arús en referencia a la ex del músico, Rachel Valdés.

Alejandro Sanz protagoniza la nueva portada de 'Vanity Fair', donde aparece totalmente "rejuvenecido y muy motivado a nivel profesional", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia las bonitas palabras que el cantante dedica a su nueva novia, la actriz Candela Márquez.

"Es de las cosas más bonitas que me han pasado últimamente", destaca Alejandro Sanz en el vídeo, donde asegura que Candela Márquez es una mujer que le hace sentir "persona, querido y especial". "Ella irradia felicidad, es dicharachera, graciosa y me comprende", insiste el artista, que reflexiona: "Me ha enseñado que a veces cuando se pueden explicar las cosas de una forma más tranquila no necesitas correr". "De hecho, se está muy bien enfrentando un problema con alguien al lado que te apoya", concluye.

Tras escuchar estas palabras de Alejandro Sanz sobre Candela Márquez, Alfonso Arús lo tiene claro: "Perdona, pero yo interpreto un zasca tremendo para anteriores relaciones". "Cuando dice que es simpática, dicharachera, que le da tranquilidad y le hace sentir persona... la sensación es que otra, la de las palmeras, no", destaca el presentador de Aruser@s en referencia a su anterior pareja, la artista Rachel Valdés. "Ahí está", asegura Tatiana Arús, que recuerda que "la relación con Rachel Valdés no finalizó del todo bien". Además, la colaboradora destaca que Alfonso Arús resaltó la buena relación de su nueva novia con sus hijos.