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Alfonso Arús, sobre el nuevo trend viral de llamar a "Jéssica" para calmar rabietas: "Esto se lo hicieron a Ábalos"

Los usuarios de las redes sociales han encontrado una nueva forma de calmar las rabietas de los bebés de forma efectiva. Consiste en pronunciar la palabra "Jéssica" en un momento inesperado. Alfonso Arús no tarda en acordarse de Ábalos.

Alfonso Arús, sobre el nuevo trend viral de llamar a "Jéssica" para calmar rabietas: "Esto se lo hicieron a Ábalos"

La era del tranchete de queso en la cara ha llegado a su fin. Ahora, la moda viral para calmar las rabietas de los bebés es muy diferente. "Consiste en pronunciar una palabra: 'Jéssica'", explica Alfonso Arús en Aruser@s.

Este vídeo que recoge el programa de laSexta nos muestra su efectividad. En él somos testigos de cómo un niño pequeño deja de llorar en el momento en el que su madre le pregunta por esa tal Jéssica.

"Probadlo en casa", invita el presentador a sus colaboradores y espectadores. Angie Cárdenas encuentra la explicación a este fenómeno: "Cuando entran en bucle hay que cambiarles el chip y así ya se olvidan de la pataleta".

Aunque Arús sigue prefiriendo el tranchete, también reconoce que hay otro caso en el que ha funcionado: "Esto es lo que le hicieron a Ábalos".

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