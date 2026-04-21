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El 'zasca' de Alba Carrillo a las 'influencers' españolas: "Tienen todas la misma cara, se operan en el mismo sitio"

Alba Carrillo lanza un polémico 'dardazo' a las influencers españolas tras una confusión en directo con la identidad de una creadora de contenido: "¡Son calcos!".

El 'zasca' de Alba Carrillo a las 'influencers' españolas: "Tienen todas la misma cara, se operan en el mismo sitio"

En Aruser@s, Alba Carrillose cuela entre los 'zascas' por uno de sus comentarios durante 'El sótano club', el programa diario que presenta en Ten TV.

"Esta es Teresa Bass, enemiga de...", comienza diciendo Alba Carrillo, cuando sus compañeras la interrumpen rápidamente al detectar que la creadora de contenido que aparece en la imagen es Marina Barrial.

Ante la confusión, la colaboradora ha querido lanzar un sincero 'dardazo' a las influencers: "Una cosa os voy a decir, y no quiero hacer daño a nadie: todas tienen la misma cara, se han operado la nariz y los pómulos en el mismo sitio, ¡son calcos!", asegura la presentadora televisiva.

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