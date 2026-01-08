Alfonso Arús, de la nueva mansión de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en Portugal: "La zona me genera dudas"

Alfonso Arús analiza la nueva mansión de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en Portugal: "Está muy cerca de la carretera y de los vecinos, que irán a husmear. Mira los de al lado, que los tienen ahí pegados".

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se han comprado una nueva mansión en Quinta da Marinha en Cascais, Portugal. Se trata de la casa más cara de la zona, valorada en 21 millones de euros "contando el terreno y la remodelación", explica Tatiana Arús, que destaca en el vídeo principal de esta noticia que son "12.000 metros cuadrados, de los que 5.000 son habitables".

Además, la colaboradora de Aruser@s detalla que "tiene una piscina interior, otra exterior, sala de cine e, incluso, un garaje para 20 vehículos". Sin embargo, tras verla, Alfonso Arús critica que "está muy cerca de la carretera y de los vecinos, que irán a husmear": "Mira los de al lado, que los tienen ahí pegados".

Por otro lado, Tatiana Arús destaca que "dicen que es muy exclusiva porque está a tan solo 200 metros del mar". No obstante, el presentador destaca que "detrás tienen un McAuto y un Lidl": "Un domingo tienes ahí una caravana que pasa por la carretera de delante de tu casa". "Todos los coches estarán aparcados delante", destaca Alfonso Arús. Por último, "para sumarle más glamour", Tatiana Arús afirma que la casa cuenta con "lujos como el mármol italiano y la grifería de oro".

"Yo no digo que la casa por dentro sea una maravilla, digo que la zona me genera dudas", asegura Alfonso Arús, que también enseña un tierno vídeo del futbolista peinando a su hija.

