Juan Sanguino detalla cómo es la nueva mansión de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, en vídeo

La pareja se está construyendo una nueva casa en Portugal. Es una mansión de 5.000 metros cuadrados que tiene, entre otras cosas, un helipuerto y un cine. Descubre más sobre la nueva propiedad de la pareja en el vídeo principal.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo ocupan la portada de la revista 'Semana' ya que se están construyendo una nueva casa en Portugal. La publicación señala que va a ser "la casa más grande de Portugal". "Cristiano y Georgina han dicho '¿qué hacemos para entrar con buen pie en 2026? Comprarnos una casa'", comenta Juan Sanguino.

Como señala el periodista la propiedad tiene 12.000 metros cuadrados de parcela y 5.000 metros cuadrados de casa. "Se van a perder", comenta Isabel Forner. "La casa se sitúa en la localidad costera de Cascais", explica Sanguino, "y cuesta 25 millones de euros".

"¿Qué hay en esa casa?", pregunta el periodista: "Hay una piscina exterior, otra interior, un cine y, por supuesto, un gimnasio". "Y ayuntamiento propio", añade Dani Mateo. Juan indica que el dormitorio principal tiene 300 metros cuadrados. "Más que la mayoría de las casas de la gente", añade.

"Si te da un apretón durmiendo vas al baño en patinete... no llegas", afirma Isabel. En la revista se dan otros detalles como, por ejemplo, que los grifos son de oro macizo y que el garaje tiene espacio para 20 coches.

Además, la mansión tiene helipuerto, "para no tener que dejar el helicóptero en doble fila". "Es el tipo de casa que se compra la gente que no tiene que limpiarla", afirma Sanguino. En la revista, además, se pueden ver fotografías de la construcción.

