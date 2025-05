Alfonso Arús, sobre la "nefasta planificación" del Real Madrid esta temporada: "Ahora le darán a Xabi Alonso lo que no le han dado a Ancelotti"

FlorenChino, el tiktoker asiático forofo del Real Madrid, pone voz al sentimiento de los blancos tras la derrota de ayer ante el F.C. Barcelona. "¡No! ¡Que no se repita la historia! ¡Que no repita la historia! ¡Otra vez no!", imploraba entre llantos, como podemos ver en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s en su sección de los 'zascas'.

En el plató de laSexta, Alfonso Arús da su opinión con respecto a las últimas decisiones tomadas por el club: "Que ahora se anuncie un lateral izquierdo, un lateral derecho y un central, ahora, después de haber tenido una nefasta planificación, incluso en el mercado de invierno, porque había posibilidad...".

El presentador pronostica que "ahora le darán a Xabi Alonso lo que no le han dado a Ancelotti". "A Ancelotti le das ahora tres refuerzos y la defensa hubiera sido otra ayer y en los partidos decisivos", defiende.

Para Hans Arús lo más doloroso es que "la afición critique a Ancelotti después de lo que ha hecho por el Madrid".