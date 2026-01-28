Ahora

Vídeos virales

Alfonso Arús, sobre la moda del 'soft life': "Ahora no nos podemos meter con los jóvenes que están empanados"

La tendencia 'soft life' o vivir lento conquista las redes: grabarse sin hacer nada para aprender a desconectar. Apostar por el aburrimiento consciente es una práctica que ha llamado la atención a los tertulianos de Aruser@s.

La última tendencia en redes sociales ha dejado sin palabras a los tertulianos de Aruser@s. Se trata de la moda de grabarse durante una hora sin hacer nada y compartirlo en redes sociales como una forma de reivindicar el aburrimiento.

Estirarse con calma, disfrutar de la tranquilidad en el sofá o tomarse una taza de té son algunas de las escenas habituales de esta corriente conocida como 'soft life' o "vivir despacio". "Es lo contrario a vivir hiperconectado y estresado", explica Alba Sánchez, quien además subraya que "los psicólogos han empezado a aplaudir esta tendencia". Según la tertuliana, se trata de una práctica "muy positiva" paralos jóvenes, a quienes a menudo les cuesta desconectar.

"Ahora, cuando veamos a un joven empanado mirando una taza de té, no podremos meternos con él", bromea Alfonso Arús, aunque reconoce que esta moda le "genera dudas".

