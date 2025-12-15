Alfonso Arús manda "al súper" a los economistas que dicen que ahora tenemos más poder adquisitivo tras ver un folleto de 2007

Un usuario de X ha encontrado un folleto de un supermercado de 2007 y nuestros amigos de Aruser@s no pueden evitar poner la lupa en los precios: "Aceite de oliva, 2,79 euros. Huevos, 0,89 euros".

"Estamos hablando de una época no tan lejana. No tenemos que irnos a los años 80 o 90. Estamos hablando de los 2000", destaca Alfonso Arús en Aruser@s tras estudiar en profunidad el folleto de un supermercado datado en 2007 y comparar los precios que muestra con los actuales.

Hans Arús va al grano y enumera lo que hay más nos llama la atención: "Aceite de oliva, 2,79 euros. Huevos, 0,89 euros. Muslos de pollo, a 2,67 euros. La tarrina de yogur, a 0,17 euros".

"Ahora vendrán los economistas diciendo: 'No, tenemos más poder adquisitivo'. Chico, ¡vete tú al súper!", dice el presentador del programa de laSexta, visiblemente enfadado.

Elizabeth López se acuerda de Pedro Sánchez y del reciente reproche que le ha hecho Rufián en el que le recuerda que, aunque los datos macroeconómicos sean buenos, en la calle no se refleja esa bonanza.

