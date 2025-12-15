Viral
Alfonso Arús analiza el look de Ricky Martin en su concierto en Starlite Madrid: "Podría ser Sergio Ramos"
"Musicalmente, estoy mucho más cerca de Ricky Martin porque tiene éxitos en toda la historia, pero en cuanto a looks, Bad Bunny te guste o no ha iniciado un estilo y los demás van a remolque", destaca Alfonso Arús.
Ricky Martin ha puesto a bailar a sus miles de fans en Starlite Madrid, donde más de 9.000 fans lo dieron todo con sus míticas canciones. "¿Este aspecto Malunero que me lleva?", pregunta Alfonso Arús el ver el vídeo en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús explica que "en función de la canción es más Maluma, más Turizo o más Camilo, porque en algún momento va con un look más vaporoso".
"Creo que es un número uno desde hace años pero en looks va a remolque", destaca Alfonso Arús, que afirma que "llega el último". El artista "ha sido un maestro para los cantantes del momento, pero en looks va por detrás", insiste el presentandor en el vídeo, donde Angie Cárdenas defiende que Ricky Martin "lo que ha hecho es rejuvenecer su look": "A mí me gusta".
"Está guapete y va cómodo, que cuando pasan los años prefieres la comodidad", defiende también Rocío Cano, que destaca que "está guapísimo". "Ricky, que estás guapísimo, sigue así", insiste Rocío Cano en el vídeo, donde el presentador de Aruser@s reflexiona: "Musicalmente, yo estoy mucho más cerca de Ricky Martin porque tiene éxitos en toda la historia, pero en cuanto a looks, Bad Bunny te guste o no ha iniciado un estilo y los demás van a remolque".
"Y Ricky va a remolque de Camilo, Turizo y Maluma, como Sergio Ramos", asegura Alfonso Arús, que destaca que Ricky Martin "podría ser Sergio Ramos".
Por último, Tatiana Arús destaca las palabras del cantante en un "arranque de sinceridad durante el concierto", donde ha confesado a sus fans que no ha pasado por su mejor momento. "Hay altas y bajas y estoy subiendo y con mucha fuerza gracias a ustedes", ha afirmado el cantante que ha destacado que Madrid le da "mucho amor".