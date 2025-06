El divertido viral que compara la forma de reñir de los padres de ahora con la de los padres de antes

Si eres padre o madre, quizá alguna vez te has visto regañando a tus hijos de una manera muy diferente a como lo hacían los tuyos. La forma de criar a los niños ha evolucionado a lo largo de los años hacia una crianza más respetuosa y en positivo, pero lo cierto es que a veces pueden darse situaciones tan hilarantes como la que relata en este vídeo Pedro Herrero (@elartivista_pedroherrero).

"Me quedo alucinado con cómo riñen los padres a los niños hoy en día", reconoce en este vídeo del que se hace eco Aruser@s para después escenificar una situación típica (o quizá no tanto) de las familias españolas: "Lo primero, Edyarel, no tienes por qué sentirte mal por quemar la papelera. Te vamos a llevar al psicólogo infantil de quemar papeleras y vamos a ir personalmente a la papelera y le vas a pedir disculpas".

El cómico reconoce que, en sus tiempos, a su madre "no le hacían falta ni palabras". "Te miraba durante cinco segundos con cara de psicópata y se te quitaban las ganas de hacer cualquier cosa", añade.

Pero lo peor para él era cuando le "gritaba en voz baja". "Te he dicho que te bajes de ahí ahora mismo", dice susurrando recordando, con terror, las regañinas de su madre.