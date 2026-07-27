Cargas policiales, lanzamiento de objetos y ocho heridos en la manifestación en Palma contra la masificación turística

Miembros de los cuerpos antidisturbios de la Policia Nacional cargan contra los manifestantes en Palma.

Los detalles El diputado de Sumar-MÉS en el Congreso y el candidato de los ecosoberanistas al Ayuntamiento de Palma exigen la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, por una actuación policial que consideran desproporcionada.

La manifestación en Palma contra la masificación turística terminó con enfrentamientos entre la Policía y manifestantes, resultando en al menos ocho heridos. Tras la lectura del manifiesto y actuaciones musicales, la multitud intentó avanzar hacia el Parc de la Mar, encontrándose con un fuerte despliegue policial. Se lanzaron objetos y la policía disparó pelotas de goma, causando tensión y lesiones. Ocho personas fueron atendidas, dos de ellas hospitalizadas. La protesta continuó pacíficamente para algunos, mientras se exigía la dimisión del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, por la actuación policial considerada desproporcionada por varias figuras políticas.

La manifestación contra la masificación turística en la que decenas de miles de personas participaron la tarde de este domingo en Palma ha finalizado con cargas policiales, lanzamiento de objetos y al menos ocho heridos.

Hasta la zona se desplazaron tres ambulancias en las que fueron atendidas ocho personas. Dos fueron trasladadas a un centro hospitalario con pronóstico reservado, mientras las restantes, con lesiones leves, fueron dadas de alta en el lugar.

Tras la lectura de un manifiesto y las actuaciones musicales, que tuvo lugar en Ses Voltes, donde los controles de accesos establecidos por la Policía Nacional también generaron momentos de tensión, la multitud se movió con intención de desplazarse hasta el Parc de la Mar.

No obstante, los manifestantes se agolparon en uno de los extremos de la avenida Antoni Maura, el más cercano al mar, en medio de un fuerte despliegue policial.

Decenas de agentes, algunos pertrechados con escudos y pistolas con proyectiles de goma, se apostaro alrededor de la entrada del aparcamiento, rodeados de miles de personas que coreaban consignas como "vergüenza me daría ser policía" o "fuera las fuerzas de ocupación", al entender que les estaban privado de la posibilidad de seguir con la manifestación.

Se produjeron múltiples lanzamientos de objetos, mayormente botellas de plástico, desde un reducido grupo de manifestantes, a quienes otros participantes recriminaron su actitud. Tras varios minutos de tensión, los policías realizaron alrededor de dos decenas de disparos de pelotas de goma y cargaron con sus porras contra varias personas. Al menos una persona, según ha podido comprobar Europa Press, ha resultado herida. Se trata de un joven que presentaba una herida sangrante en la cabeza que le ha dejado tendido en el suelo y que ha sido atendido en una ambulancia del SAMU 061.

Enfrentamientos entre manifestantes

Los sanitarios también atendieron a otros manifestantes, aunque no presentaban lesiones de entidad. El 061, al filo de la medianoche, ha informado de que ha atendido a ocho personas en el tramo final de la protesta.

Los servicios de emergencias recibieron varias llamadas, tanto de la Policía Local como de los propios manifestantes, alertando de que había personas heridas.

Durante más de una hora prosiguieron los enfrentamientos entre un reducido grupo de manifestantes -algunos con el rostro tapado, y la Policía Nacional- que han dejado al menos tres cargas policiales más.

Otro grupo de manifestantes, más numeroso, ha seguido con la protesta pacífica y, en un momento dado, cantaron 'La Balanguera' frente al despliegue policial. La multitud se ha dispersado poco antes de las 23:00 horas, cuatro horas después del inicio de la manifestación propiamente dicha.

Exigen la dimisión del delegado del Gobierno

Tanto el diputado de Sumar-MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal, como el candidato de los ecosoberanistas al Ayuntamiento de Palma, David Pujol -ambos presentes hasta el final de la protesta-, exigen la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, por una actuación policial que consideron desproporcionada.

"El delegado del Gobierno español está permitiendo esto. Alfonso Rodríguez, debes dimitir", ha escrito Vidal en su cuenta de la red social X.

También condenaron las cargas policiales la coordinadora de Podemos en Baleares, Lucía Muñoz, quien también ha exigido responsabilidades políticas al delegado; y Juventudes Socialistas de Mallorca, organización que ha abogado por "proteger" y no "intimidar" a quienes protestan de forma pacífica.

El Gobierno pedirá explicaciones por las actuaciones "inaceptables" en la protesta

Por su parte, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, anunció que pedirá explicaciones por las actuaciones "inaceptables" en la marcha contra la masificación turística en Palma.

"Hay imágenes que son inaceptables. Pediré informe exhaustivo de las actuaciones y las explicaciones necesarias, para que se asuman las responsabilidades que hubiere. Deseo una pronta recuperación a heridos", ha expresado el delegado del Gobierno en un mensaje en 'X', en el que ha apuntado que sigue "con preocupación los hechos posteriores a la manifestación" de este pasado domingo.

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