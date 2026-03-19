Jennifer Lopez sorprende con un espectacular mono de transparencias y encaje en su concierto en Las Vegas

Jennifer Lopez lo ha dado todo en su concierto en Las Vegas, donde ha sorprendido con un espectacular look compuesto por un mono negro de transparencias y encaje que ha sido "muy aplaudido".

"Jennifer Lopez ha dejado poco a la imaginación con su nuevo body de encaje en su concierto en Las Vegas", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña los mejores momentos del concierto en el vídeo principal de esta noticia.

"Ha sido un body muy aplaudido repleto de transparencias y de encaje", afirma la colaboradora de Aruser@s, que detalla que no se sabe aún el diseñador del look pero podría ser Victoria's Secret, firma encargada de hacerle muchos de los looks de su gira.

Jennifer Lopez habla de su separación de Ben Affleck

Jennifer Lopez explica en este vídeo que tras separarse de Ben Affleck decidió tomarse "un año sabático" para estar con sus hijos y "asimilar lo que había pasado sin huir de ello a través del trabajo".

"Estaba en un punto en el que me preguntaba qué me pasaba", ha afirmado Lopez, que ha confesado que "realmente necesitaba" descubrirse a sí misma. "Estoy en mi época feliz, siento que, por primera vez en mi vida, soy libre", ha afirmado la cantante, que ha destacado que "siempre había alguien" en su vida, pero que ahora ha llegado a un punto en el que, realmente, confía en sí misma y se aprecia un poco más.

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