Alfonso Arús, entusiasmado con la nueva temporada de 'Emily en París' en Grecia: "Qué gran noticia"

'Emily in Paris' rodará su sexta temporada en Mónaco y Grecia, y la serie se prepara para nuevas localizaciones que han enamorado a los colaboradores de Aruser@s.

Netflix ha confirmado la sexta entrega de una de las series favoritas de Alfonso Arús: 'Emily in Paris'. En esta ocasión, el rodaje se traslada a Grecia, algo que el equipo de la serie ha celebrado cantando 'Mamma Mia' tras conocerse la noticia.

"¡Qué gran noticia!", asegura el presentador, una opinión que comparte Tatiana Arús, que reconoce tener muchas ganas de descubrir los nuevos episodios. "Si va a Grecia es un poco spoiler", comenta entre risas Alba Gutiérrez.