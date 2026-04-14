Ahora

Estreno

Alfonso Arús, entusiasmado con la nueva temporada de 'Emily en París' en Grecia: "Qué gran noticia"

'Emily in Paris' rodará su sexta temporada en Mónaco y Grecia, y la serie se prepara para nuevas localizaciones que han enamorado a los colaboradores de Aruser@s.

Alfonso Arús, entusiasmado con la nueva temporada de 'Emily en París' en Grecia: "Qué gran noticia"

Netflix ha confirmado la sexta entrega de una de las series favoritas de Alfonso Arús: 'Emily in Paris'. En esta ocasión, el rodaje se traslada a Grecia, algo que el equipo de la serie ha celebrado cantando 'Mamma Mia' tras conocerse la noticia.

"¡Qué gran noticia!", asegura el presentador, una opinión que comparte Tatiana Arús, que reconoce tener muchas ganas de descubrir los nuevos episodios. "Si va a Grecia es un poco spoiler", comenta entre risas Alba Gutiérrez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez, sobre la causa del juez Peinado contra su mujer: "Pido a la Justicia que haga justicia. El tiempo va a poner todo en su sitio"
  2. Trump dice que Irán "quiere un acuerdo a toda costa" tras arrancar su contrabloqueo a Ormuz entre amenazas y un derecho internacional olvidado
  3. Ni Rajoy ni 'El Barbas' ni 'El Asturiano' entran a la 'kitchen': su relato exculpatorio desde que estalló la operación parapolicial
  4. "Putas" por enemistad y efectivo para encubrir a los amigos de Koldo ante sus mujeres: las contradicciones de Uriz para desvincularse de la trama
  5. Los frentes de Magyar para recuperar Hungría tras Orbán: apuesta por Europa mientras obvia las leyes homófobas
  6. Japón va a por los osos: el plan para cazar 10.000 especímenes tras sus ataques contra humanos