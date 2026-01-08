Alfonso Arús, a la edición limitada de sellos de 'Stranger Things': "Ojalá de 'Emily in Paris', ¡eso sí que es una serie!"

Con esta edición de sellos, el Royal Mail rinde homenaje a una serie que marca toda una generación, aunque para algunos, como Alfonso Arús, el verdadero espectáculo está en 'Emily in Paris'.

El Royal Mail ha lanzado una edición limitada de 14 sellos inspirados en 'Stranger Things', con motivo de la celebración del cierre de la historia. Según explica la colaboradora Alba Sánchez en Aruser@s, se trata de "una de las series más exitosas de la plataforma, con más de 1.200 millones de espectadores en todo el mundo". Sin embargo, hay quien no ha seguido tan de cerca el fenómeno.

"El día que saquen de 'Emily in Paris', allí estaré", bromea Alfonso Arús, dejando claro cuáles son sus gustos televisivos. "Eso sí que es una serie y no 'Stranger Things", zanja entre risas.

