Ahora

Virales de Aruser@s

Alfonso Arús, a la edición limitada de sellos de 'Stranger Things': "Ojalá de 'Emily in Paris', ¡eso sí que es una serie!"

Con esta edición de sellos, el Royal Mail rinde homenaje a una serie que marca toda una generación, aunque para algunos, como Alfonso Arús, el verdadero espectáculo está en 'Emily in Paris'.

Alfonso Arús, a la edición limitada de sellos de 'Stranger Things': "Ojalá de 'Emily in Paris', ¡eso sí que es una serie!"

El Royal Mail ha lanzado una edición limitada de 14 sellos inspirados en 'Stranger Things', con motivo de la celebración del cierre de la historia. Según explica la colaboradora Alba Sánchez en Aruser@s, se trata de "una de las series más exitosas de la plataforma, con más de 1.200 millones de espectadores en todo el mundo". Sin embargo, hay quien no ha seguido tan de cerca el fenómeno.

"El día que saquen de 'Emily in Paris', allí estaré", bromea Alfonso Arús, dejando claro cuáles son sus gustos televisivos. "Eso sí que es una serie y no 'Stranger Things", zanja entre risas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. ¿Puede Trump realmente hacerse con Groenlandia? Los escenarios realistas para EEUU más allá de comprar la isla
  2. Última hora en Venezuela, en directo | Trump advierte que la intervención de EEUU en Venezuela podría durar años
  3. El Gobierno y la iglesia española llegan a un acuerdo para la reparación económica de las víctimas de pederastia
  4. Un robo de cable provoca retrasos en los trenes de alta velocidad que conectan Andalucía con Madrid
  5. Históricas feministas del PSOE piden al partido un proceso de escucha, reflexión y autocrítica tras el estallido del 'Me too' en las filas de la formación
  6. La borrasca Goretti no da tregua: un temporal marítimo con fuertes vientos y lluvias pone en alerta el norte peninsular