Reflexión en plató
Alfonso Arús no entiende el amor tras una amistad: "Si no existe esa chispa cuando conoces a esa persona es difícil que luego exista"
Tras saber que Irene Rosales podría estar saliendo con un joven que conoce desde hace cinco años, Alfonso Arús reflexiona en este vídeo de Aruser@s sobre el amor tras una amistad: "No lo entiendo".
Alfonso Arús destaca que Irene Rosales es portada de varias revistas tras salir a la luz que podría estar de nuevo enamorada dos meses después de confirmar su separación de Kiko Rivera. El joven se llama Guillermo, es sevillano, tiene 41 años y es empresario. Además, no es la primera vez que se les ve juntos ya que se conocen desde hace cinco años, un detalle que hace reflexionar al presentador de Aruser@s en el plató.
"Yo esto no lo entiendo", asegura Alfonso Arús, que insiste en que no entiende "a los amigos que terminan siendo pareja a no ser que uno de ellos siempre estuviera enamorado y no se lo dijera o no pudiera formalizarlo porque uno de ellos estuviera casado".
"Yo conozco parejas que eran amigos y al cabo de un tiempo se hicieron novios, pero no lo entiendo", insiste el presentador de Aruser@s, que reflexiona en el vídeo: "O hay una atracción de entrada o no. Si no existe esa chispa cuando ves a esa persona es difícil que luego exista". Algo que comparte Alba Gutiérrez, que se pregunta en plató: "¿En qué momento lo empiezas a ver de otra manera?".
"Si los dos tienen pareja es difícil que se miren con otros ojos, lo que pasa es que si se reencuentran años más tarde sin pareja...", afirma, por su lado, Tatiana Arús.
