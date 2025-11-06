Alfonso Arús, tras desvelar Paula Echevarría cómo conoció a William Levy: "Se me está cayendo un mito"

Paula Echevarría desvela en este vídeo cómo conoció a William Levy para rodar la serie que han presentado juntos: "Te conoces ya en una situación tan cotidiana que pierdes la vergüenza inicial".

Paula Echevarría y William Levy han presentado su nueva serie, 'Camino a Arcadia'. Se trata de la primera serie que ruedan juntos, por lo que los periodistas han preguntado a Paula Echevarría si le impresionó conocer al actor, uno de los más deseados del mundo tras su personaje en 'Café con aroma de mujer'.

"No impresiona, William es un tío muy normal", asegura la actriz, que desvela que se conocieron comiendo: "Como dice él, si te conoces con alguien comiendo toda tu vulnerabilidad queda reflejada, porque entre que se te cae el espagueti o se te queda comida entre los dientes". "Te conoces ya en una situación tan cotidiana que pierdes la vergüenza inicial", destaca la asturiana.

"Qué comida tan grosera", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde afirma que se le está "cayendo un mito".

