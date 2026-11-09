Alfonso Arús estalla contra los estudios que "nos amargan la existencia": "Hoy, ¿a quién vamos a fastidiar?"

En Aruser@s, Alfonso Arús reacciona con indignación a una investigación que relaciona vivir cerca de carreteras con mucho tráfico o aeropuertos con un mayor riesgo de sufrir problemas cardiovasculares.

En la sección 'Déjenme vivir', Alfonso Arús ha vuelto a mostrar su hartazgo con aquellos estudios que parecen estar diseñados para "fastidiarnos la vida" y "hundírnosla". Esta vez, el motivo de su enfado ha sido una investigación que advierte de los posibles efectos sobre la salud de vivir cerca de carreteras con mucho tráfico o de aeropuertos.

"No me amargas la existencia", ha sentenciado el presentador de Aruser@s al conocer los resultados del estudio, que apunta a una relación entre la exposición al ruido del tráfico y un mayor riesgo de sufrir problemas cardíacos.

Alba Sánchez ha explicado que el ruido podría estar detrás de estos efectos y ha señalado que el riesgo de "sufrir un infarto podría multiplicarse por cuatro". Además, ha apuntado a otras posibles consecuencias metabólicas, como "alteraciones relacionadas con la diabetes y el colesterol".

Una información que no ha sentado nada bien a Alfonso Arús. "Esto seguro que hay un grupo de expertos que se levanta el lunes y dice: "'Hoy, ¿a quién vamos a fastidiar?'"», ha lamentado.

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