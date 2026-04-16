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'Lux tour'

Alfonso Arús, sobre el concierto de Rosalía: "Lo de la visibilidad parcial ya lo hemos denunciado muchas veces"

Aruser@s analiza el segundo concierto del ‘Lux Tour’ de Rosalía en el Palau Sant Jordi, marcado por un momento muy emotivo con su familia y las quejas de algunos asistentes por la visibilidad desde sus asientos.

Alfonso Arús, sobre el concierto de Rosalía: "Lo de la visibilidad parcial ya lo hemos denunciado muchas veces"

Rosalía ha ofrecido su segundo concierto del 'Lux Tour' en el Palau Sant Jordi, y esta vez lo ha hecho acompañada de su abuela y su padre. Un emotivo momento que la cantante catalana ha compartido con sus seguidores. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, están las quejas virales de algunos de sus seguidores por la falta de visibilidad del concierto desde los asientos que habían comprado.

"Es una cosa que nosotros ya hemos denunciado muchas veces, eso de la vista parcial...A veces es nula, y eso también pasa en los campos de fútbol", señala Alfonso Arús. "No hay pantallas, en el momento confesionario no ven nada y están pagando 85 euros por esta entrada", remarca Tatiana Arús.

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