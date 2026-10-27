¿Cuándo sale el anuncio de la Lotería de Navidad de 2026? Esto es todo lo que se sabe

La Lotería de Navidad se celebra el 22 de diciembre, es el pistoletazo de salida de las fiestas navideñas. Pero lo cierto es que todo se vuelve más navideño cuando SELAE lleva su anuncio a las televisiones y radios de España.

Como todos los años, la Lotería de Navidad se celebra el 22 de diciembre. Es una tradición, y la que marca el comienzo de las fiestas navideñas. Pero lo cierto es que en este país, todo se vuelve más navideño cuando Loterías y Apuestas del Estado lleva el anuncio del sorteo de Navidad a las televisiones y radios del país. Es todo un clásico. Durante días, se murmura sobre el anuncio y rumores de todo tipo surgen por todas las vías de comunicación posibles.

Y poco antes, SELAE confirma la fecha. Aunque no lo hace con mucha antelación. Lo que sí podemos es saber, más o menos, cuándo saldrá el anuncio, si se siguen los patrones de los últimos años. Por norma general, el spot navideño de la Lotería suele ver la luz a mediados del mes de noviembre, aunque si nos fijamos en los últimos años, nunca se ha publicado antes del 10 ni más tarde del 17.

Desde 2018 y hasta 2024, además, siempre había salido un jueves, salvo en una ocasión (2023); en 2015 y 2016 lo hizo un lunes; en 2017, un martes. El año pasado, un miércoles. Por lo tanto, es relativamente complicado 'adivinar' la fecha en la que se publicará el anuncio. Pero con todos estos datos, podemos entender que el spot podría ver la luz la semana del 9 de noviembre de 2026, cuando aún faltará mes y medio para el sorteo.

Qué se sabe del anuncio de la Lotería de Navidad de 2026

Como siempre, existe mucho secretismo en torno al anuncio de la Lotería de Navidad, para que el spot tenga más fuerza cuando se publique oficialmente. Y es que SELAE suele apelar a los sentimientos más pasionales del ser humano en sus campañas: historias personales, como la que se escondía en el anuncio de 2025; la necesidad de acabar con la soledad, como se trataba en el spot de 2024... Familia, amistad, vecindad, compañerismo. Todo en torno al concepto de 'compartir'. Esto es un clásico, por lo que el anuncio seguramente rodeará estos conceptos.

Pero de lo poco que sí se sabe hasta ahora es que parece que el anuncio ha sido rodado en Santander. Según publicó el 'Diario Montañés' a principios de octubre, una productora cántabra y otra nacional, comenzaron a rodar escenas en diferentes puntos de la ciudad, aunque ni ellos ni el Ayuntamiento de Santander facilitaron información alguna.

Los vecinos de Santander se enteraron de que había un rodaje por los carteles colocados en las calles, aunque en ningún momento se dio información sobre qué se iba a rodar. Las cámaras pasaron por zonas como el Gran Casino o la iglesia de San Roque, la calle del Sol (donde grabaron también dentro de un piso), el paseo de Pereda o el Cañadío. Y, por supuesto, en las inmediaciones de dos administraciones de Lotería, una en la calle Santa Lucía y otra, junto al mercado del Este. Pero hasta que el anuncio se publique, todo sigue siendo casi un secreto de Estado.

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