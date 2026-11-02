El personal médico de un hospital de R.D. Congo baila para celebrar que el último paciente con ébola ha recibido el alta

Aruser@s recoge estas conmovedoras imágenes grabadas en un hospital de República Democrática del Congo. Así celebra el personal sanitario y médico que allí ya nadie padece ébola.

Con cánticos, bailes y alegría. Así es como ha celebrado el personal médico y sanitario de este hospital de República Democrática del Congo que el último paciente ingresado con ébola ha recibido el alta. Aruser@s recoge estas conmovedoras imágenes en las que somos testigos del auténtico festival que organizan para festejar tan feliz noticia.

"Así sales contentísimo de cualquier clínica y es para celebrarlo", comenta Òscar Broc. Y no es para menos. "Por primera vez desde el comienzo del brote las instalaciones se quedan sin ningún caso de ébola", informa Alfonso Arús en el programa de laSexta.

Alba Sánchez señala además que había cierto temor a que esta epidemia se convirtiera en una nueva pandemia mundial.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.