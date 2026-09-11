Ahora

Viral

David Bisbal se sube al coche con Fernando Alonso para ver qué se siente con la velocidad de la Fórmula 1

Mientras que David Bisbal se ha subido al coche de Fernando Alonso para ver qué se siente, Jude Bellingham ha jugado una partida a la consola con Lewis Hamilton. Puedes ver ambos momentazos en este vídeo.

David Bisbal se sube al coche con Fernando Alonso para ver qué se siente con la velocidad de la Fórmula 1

Tatiana Arús enseña en este vídeo dos momentazos protagonizados por pilotos de la Fórmula 1. Primero, la colaboradora de Aruser@s enseña cómo Lewis Hamilton ha invitado al futbolista Jude Bellingham a jugar una partida a la consola. Por su parte, David Bisbal se ha subido al coche con el español Fernando Alonso para probar qué se siente con la velocidad de la Fórmula 1. "Mejor que lo pruebe antes de que se estropee", destaca, por su parte, Alfonso Arús.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta dimite por "incompatibilidad" con Triano y asegura que le avisó de todo
  2. Antonio Narváez, el ponente de la resolución del Supremo sobre la 'ley de nietos': un admirador de Feijóo que en 2023 ya compró el bulo del pucherazo de Indra
  3. EEUU, 25 años después del 11S: un trauma global en una nación que hoy vive dividida
  4. Ya lo sufre al 14% del alumnado: el bullying sigue subiendo y preocupa el uso de la IA con el ciberacoso en aumento
  5. Madring ya está aquí: el espectáculo de la F1 vuelve a Madrid 45 años después con 467 millones de impacto y con 345.000 asistentes esperados
  6. Detienen en el armario de casa de su madre al responsable de la mayor estafa inmobiliaria de Baleares