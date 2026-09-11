David Bisbal se sube al coche con Fernando Alonso para ver qué se siente con la velocidad de la Fórmula 1

Mientras que David Bisbal se ha subido al coche de Fernando Alonso para ver qué se siente, Jude Bellingham ha jugado una partida a la consola con Lewis Hamilton. Puedes ver ambos momentazos en este vídeo.

Tatiana Arús enseña en este vídeo dos momentazos protagonizados por pilotos de la Fórmula 1. Primero, la colaboradora de Aruser@s enseña cómo Lewis Hamilton ha invitado al futbolista Jude Bellingham a jugar una partida a la consola. Por su parte, David Bisbal se ha subido al coche con el español Fernando Alonso para probar qué se siente con la velocidad de la Fórmula 1. "Mejor que lo pruebe antes de que se estropee", destaca, por su parte, Alfonso Arús.

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