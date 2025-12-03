Alfonso Arús, sobre cómo han cambiado las quedadas con amigos: "Si la amistad acaba siendo una tarea, vaya porquería de amistad"

Alfonso Arús lleva a Aruser@s la reflexión de @adelapordiosxd sobre un artículo de elDiario.es en el que se habla de la cultura de quedar para ponerse al día. "Si la amistad acaba siendo una tarea, vaya porquería de amistad", lamenta el presentador.

Agendar las quedadas con amigos, hacer votaciones para definir un día de encuentro o reservar estos momentos para 'ponernos al día' son cosas que cada vez son más habituales en nuestro día a día. Así lo desvela un artículo de elDiario.es sobre el que reflexiona @adelapordiosxd en este vídeo que recoge Aruser@s.

"Ahora lo tenemos todo apuntado en un calendario, como si quedar con ellos fuera una tarea, un trabajo o una obligación", lamenta Alfonso Arús antes de dar paso a la publicación de TikTok. "Ahora parece que solo quedamos para resumirnos la vida e vez de vivirla con ellos", añade Hans Arús.

Adela lo resume en una simple frase: "Tienes dos horas para resumirme todo lo que hiciste en ese presente que ya no me incluye". Al parecer, se llama catch up culture y cada vez más habitual, también por culpa de las redes sociales, que han acabado aumentando la distancia entre las personas, porque nos ahorran la logística de reunirnos de manera física.

"Si la amistad acaba siendo una tarea, vaya porquería de amistad", dice con amargura el presentador. "Hoy en día estamos trabajando, estudiando inglés, yendo a pilates... nos cargamos de muchas actividades, no paramos", asegura Marc Redondo intentando buscar una explicación.

