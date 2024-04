Es un debate que está muy vivo hoy en las redes sociales, y también en Aruser@s, por culpa de un tuit de @divymode que ha vuelto a sembrar la polémica y la duda: ¿es realmente más difícil hacer amigos a partir de los 30 años? Alfonso Arús tiene muy clara su postura y no duda en dar su opinión a la primera de cambio, a pesar de tener a su lado a una de las partes 'damnificadas': "Yo más que la edad, creo que esto atendería más a un tema de relación de pareja. Es más difícil hacer amigos cuando estás en pareja", sentencia mientras Angie Cárdenas le da la razón.

Pronto, el presentador comienza a añadir leña al fuego, quizá haciendo referencia velada a alguien que conoce. "¿Cuántas personas que eran abiertas en cuanto a relaciones, en cuanto tienen pareja empiezan 'no, es que no me viene bien', 'no, es que mi chica o mi chico...' [...] ¿Ya estás otra vez con tus amigotes?", llega a decir imitando la clásica pregunta tóxica de este tipo de relaciones.

Alba Gutiérrez opina que se trata de un asunto de "calidad" más que de "cantidad" que no tenemos tan en cuenta cuando somos jóvenes. "Cuando eres joven, se es más superficial en este aspecto. A lo mejor, cuando eres más maduro, más mayor, las amistades que haces son más escogidas".