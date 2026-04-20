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Alfonso Arús bromea sobre cómo ven la televisión los perros: "Ven básicamente los partidos del Cádiz"

La colaboradora Alba Sánchez analiza en ruser@s la limitada atención visual de los perros, dando pie a un divertido intercambio de bromas con Alfonso Arús.

Alfonso Arús bromea sobre cómo ven la televisión los perros: "Ven básicamente los partidos del Cádiz"

La colaboradora Alba Sánchez ha puesto sobre la mesa en Aruser@s un tema tan llamativo como inesperado: cómo perciben los perros las imágenes en televisión. Según explica, la capacidad de atención de estos animales es muy reducida, limitada a apenas unos segundos.

Además, su percepción del color también es distinta, restringida principalmente a tonos azules y amarillos. "Los perros ven básicamente los partidos del Cádiz", comenta Alfonso Arús, provocando las carcajadas en el plató.

Puedes ver el divertido debate en el vídeo sobre estas líneas.

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