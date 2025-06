El joven español que quería llegar a Japón en un Fiat Marea del 98 cumple su sueño

Conducir hasta Japón en un coche de 900 euros. El tiktoker @volatadipeluca, Fabio para los amigos, quería atravesar el mundo en un Fiat Marea del 98, en tres meses, con la intención de llegar a Japón.

Muchos pensaron que se era una auténtica locura y que no llegaría, pero el esfuerzo ha merecido la pena.

"Era mi sueño, algunos me decían que no iba a llegar a Francia, otros que sería imposible cruzar Turkmenistán o Irán...Y cuando todo eso sucedió lo que más me preguntaban era qué haría si el Marea se rompe antes llegar a mi destino", comenta Fabio, mientras muestra, orgulloso, cómo se ha cumplido su sueño.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores aplauden con entusiasmo la aventura de Fabio y le dan la enhorabuena."Y encima ha llegado en tiempo", desvela Hans Arús.