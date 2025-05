Alfonso Arús avisa de un posible "sorpasso" de Melody tras sus ensayos en Eurovisión: "Ha cautivado a todos"

Alfonso Arús destaca en el plató de Aruser@s la reacción de Luis Miguel Rodríguez, 'El Chatarrero', cuando le preguntan en la entrada de los toros por Melody.

Y es que el exnovio de Ágatha Ruiz de la Prada ha confesado que no sabe quién es Melody: "No lo sé, no veo eso. Ojalá le den los 12 puntos a la española que va allí a cantar, pero no la conozco, no sé quién es". "Surrealista absoluto", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús afirma que es "una entrevista antológica".

Por otro lado, el presentador de Aruser@s lamenta "no tener acceso a los primeros ensayos de Melody porque, por lo visto, ha sido impresionante". "Tan solo nos han ofrecido 20 segundos de lo que será la actuación, pero han desvelado que hasta última hora están haciendo arreglos y modificaciones como en las posiciones y el vestido", asegura Tatiana Arús.

"La sensación es que ha cautivado a todo el mundo", señala Alfonso Arús mientras que Tatiana Arús afirma que la reacción de la gente que estaba viendo el ensayo es "de sorpresa y agrado". Por su parte, Alba Gutiérrez afirma que "en la cuenta oficial Melody lleva las visualizaciones más altas".